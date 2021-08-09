Россия чествует своих олимпийцев

Первый фортепианный концерт Чайковского и хит Queen "We Will Rock You" прозвучали на Васильевском спуске Москвы в честь российских олимпийцев. Микс исполнили пианист Денис Мацуев и оркестр под управлением Юрия Башмета. Из-за санкций в Токио атлеты представляли команду Олимпийского комитета России. Песню Queen выбрали как созвучную сокращенному названию команды (ROC - Russian Olympic Committee). Музыка Чайковского заменила гимн.

Софья Великая, фехтовальщица, олимпийская чемпионка: "Дух России у нас в сердце, поэтому все знали откуда (из какой страны) выступали спортсмены. Все понимали и поддерживали. Спорт должен быть вне политики".

Приветствовавший спортсменов Мацуев признался, что переживал за каждого.

Денис Мацуев, пианист: "Срывали голос. Не спали. Специально поднимались в пять утра, чтобы посмотреть эти трансляции".

На Олимпиаде в Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали, и заняли пятое место в медальном зачете.