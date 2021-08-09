Политолог о ситуации в Беларуси: "Легитимность власти остаётся под вопросом"

Шестой президентский срок Александра Лукашенко начался ровно год назад, а вместе с этим и масштабные антиправительственные акции протеста.

На вопросы телеканала Euronews о ситуации в республике ответил один из ведущих белорусских политологов Валерий Карбалевич.

"В Беларуси подавлен протест жестокими репрессиями, сегодня протестных акций нет и в ближайшей перспективе вряд ли они возможны. Но тем не менее политический кризис не разрешен, потому что с помощью голого насилия его разрешить невозможно. Вопрос о легитимности власти остается на повестке дня белорусского общества", — комментирует политолог.

Президент Александр Лукашенко заявил о своем скором уходе с поста главы государства и призвал не гадать, когда именно он это сделает.

"В начале следующего года в Беларуси должен состояться референдум о новой Конституции. Можно предположить, что после этого референдума будут досрочные президентские выборы. Это такое предположение, которое основано чисто на логике политического процесса, что на самом деле будет, пока сложно сказать и Лукашенко сегодня никак не прояснил какой-то календарь политический в близком будущем", — полагает эксперт.

В ходе последнего выступления Лукашенко также обсудил перспективы дальнейшей интеграции с Россией. Но возможно ли полное присоединение?

"Это не будет поддержано российским обществом, это принесет России слишком большие международные издержки, геополитические издержки, экономические издержки, поэтому я думаю, что более вероятный сценарий — это попытка России привязать Беларусь к себе экономически, усиливать зависимость Беларуси от России, но оставить формальную независимость, формальный суверенитет Беларуси.