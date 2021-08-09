Нагасаки вспоминает жертв атомной бомбардировки

Жители Японии почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Нагасаки. В момент взрыва погибли 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица Земли. За минувший год в памятные книги было добавлено около 3 тысяч имен умерших "хибакуся" (так в Японии называют людей, переживших американские атомные бомбардировки), а общее число жертв бомбардировки достигло 189 тысяч.

В церемонии принял участие премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и мэр Нагасаки Томихиса Тауэ. Тауэ призвал власти России и США к дальнейшему сокращению их запасов ядерного оружия.

Семьдесят шесть лет назад девятого августа в 11 часов две минуты по местному времени стратегический бомбардировщик ВВС США сбросил на Нагасаки бомбу "Толстяк". Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года.