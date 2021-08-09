"Сигнал тревоги для человечества"

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН опубликовала новый доклад, в котором предупредила о том, что многие климатические изменения необратимы. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, последний отчет МГЭИК стал "сигналом тревоги для человечества". Глава организации призвал лидеров стран к совместной борьбе с глобальным потеплением, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

По мнению ученых, ситуация ухудшается быстрее, чем можно было подумать. По их прогнозам, температура воздуха к 2040 году может вырасти на 1,5 градуса, на 2 градуса к 2060 году и на 2,7 - к 2100-му.

Эксперт МГЭИК Валери Массон-Дельмотт: "Каждые дополнительные полградуса потепления приведут к увеличению интенсивности и частоты экстремальных температур, сильных осадков и засухи. При 2 градусах глобального потепления экстремальные температуры будут чаще достигать критических порогов для сельского хозяйства и здоровья человека".

Климатологи подчеркивают, что серия невероятно экстремальных погодных явлений по всему миру, включая пожары, которые бушуют этим летом и наносят ущерб многим странам, лишь начало серьезных последствий изменения климата. И если решительно не ограничить антропогенное воздействие на природу, в будущем нас ждёт еще больше экстремальных погодных явлений.

Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде: "Вы, эксперты (МГЭИК), уже более трех десятилетий говорите нам об опасностях, связанных с потеплением на планете. Мир слушал, но не слышал. Мир слушал, но не действовал достаточно решительно. И в результате изменение климата - это проблема здесь и сейчас. Никто не в безопасности, и ситуация ухудшается все быстрее".

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градусов.