Грета Тунберг на обложке журнала Vogue

Фотография 18-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг опубликована на обложке дебютного номера журнала Vogue Scandinavia.

В своем "Твиттере" девушка поделилась снимком, на котором также изображена ее исландская лошадь по кличке Стренгур, и напомнила, что индустрия моды служит одним из основных источников загрязнения окружающей среды, а также эксплуатирует дешевый труд в бедных странах.

В интервью она призналась, что в последний раз покупала одежду три года назад.

В редакции Vogue Scandinavia назвали Грету Тунбрег голосом поколения и одной из самых узнаваемых активисток в мире. На встречу с журналистами она приехала на велосипеде одна, без сопровождения родственников. Грета Тунберг сообщила, что продолжит заниматься вопросами изменения климата и защиты окружающей среды.

Для фотосессии с участием Греты была использована одежда, произведенная из переработанных и экологически чистых материалов.