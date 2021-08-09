Поджегший собор убил священника

Выходец из Руанды, подозреваемый в поджоге собора во французском Нанте в прошлом году, теперь обвиняется и в убийстве 60-летнего католического священника на западе Франции. Об этом сообщило министерство внутренних дел Франции.

По данным следствия, священник Оливье Мэр в течении нескольких месяцев принимал мужчину в своей церкви. В понедельник утром 40-летний руандиец сам явился в жандармерию Мортань-сюр-Севр в Вандее , чтбы признаться в совершённом убистве.