Франция ввела "зелёные паспорта"

Санитарный пропуск во Франции с понедельника обязателен в барах, ресторанах, кинотеатрах, больницах и транспорте - практически во всех общественных местах, кроме магазинов. Цифровой код может быть предъявлен распечатанным или прямо с экрана смартфонов.

"Ну что ж, если такие меры помогут улучшить ситуацию, помогут вернуться к прежней жизни, то мы будем рады это принять. Будем соблюдать предписания со всей строгостью. Только бы всё стало так, как раньше", - говорит бармен Йоанн Кноссен.

Санитарный пропуск обязателен и на поездах дальнего следования, но систематической проверки перед посадкой не проводится. В министерстве транспорта Франции говорят, что четверть пассажиров была проверена в понедельник не только у платформ, но и в вагонах.

Действующий цифровой код нужно теперь предъявлять и для доступа в больницы. Но министр здравоохранения Оливье Веран пообещал, что его отсутствие не будет препятствием для получения неотложной помощи.

"Наша цель - обеспечить непрерывность ухода за нашими пациентами. В здравоохранении не должно быть перерывов, и именно поэтому мы на этой неделе более терпимы в отношении санитарного пропуска", - говорит администратор одной из больниц Флоран Кавалье.

В Европе санитарные пропуски - так называемые "зелёные паспорта" - вот уже несколько недель действуют в Австрии, Венгрии и Дании. Италия, как и Франция, только начинает их поэтапный ввод, а Португалия и Ирландия уже ввели частично.