Эвбея: как жить на пепелище?

На курортном греческом острове Эвбея местные жители при помощи экскаваторов создают противопожарные зоны, чтобы защитить свои леса и сёла.

2 000 человек пришлось эвакуировать с острова; огонь повредил жилые дома и линии электроснабжения. Людей вывозили паромами, патрульными, частными и рыболовными катерами. Группы волонтёров пытаются противостоять огненной стихии. Но после недели борьбы с пламенем люди чувствуют себя одинокими и беспомощными:

"Пожарные делают всё, что в их силах. Но нам нужны самолёты! За этой горой огонь. Если он пройдет эту гору, то придёт прямо сюда. Нам нужны самолеты!"

"Мы помогаем, как можем. Мы пытаемся спасти наши сёла, наши дома. Ситуация вышла из-под контроля. Вы же видите, что сейчас здесь происходит. Все на ногах, никто не спит ни ночью, ни днём".

Поскольку пламя не потушено полностью, никто ещё не может оценить ущерб, посчитать, сколько домов разрушено, сколько тысяч гектаров леса сожжено. Клелия Димитраки, глава общины Монокария, лично помогает тушить пожары, а в перерывах встречается со своими односельчанами на главной площади и пытается их подбодрить.

"Это настоящая катастрофа, - говорит Димитраки. - Всё в нашем селе уничтожено, всё сгорело. Мы тут говорим, что нам повезло хоть в том, что сами остались живы. Завтра или может быть дней через пять сюда придут политики и пообещают: "Мы поможем вам, мы восстановим ваши дома и возместим ущерб". Но я выросла здесь и считаю, что некоторые люди так и не начнут строить здесь жизнь заново".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал восстановить сожжённые районы, назвав обеспечние помощи всем пострадавшим от лесных пожаров своим "первым политическим приоритетом":

"Я приношу извинения за всё, в чём мы оказались слабы. Я полностью понимаю и разделяю боль наших сограждан, видевших, как горели их дома и имиущество. Любые сбои будут выявлены, и все понесут ответственность".

Апостолос Стаикос, Euronews:

_"Местные жители говорят, что в какой-то момент пожар потухнет, потому что здесь уже просто нечему будет гореть. После недели борьбы с огнём многие сейчас начинают думать о том, как жить после этого. Разгневанные жители задаются вопросом, смогут ли они вообще остаться на своей земле, смогут ли они жить на пепелище". _