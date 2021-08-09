Пандемия коронавируса: катастрофа на Мартинике и Гваделупе

Коронавирус, не ослабляет хватку. Париж призвал врачей-добровольцев и медсестер оказать помощь французским Мартинике и Гваделупе, где в больницах не хватает медперсонала, а число людей, заболевших COVID-19 растет. На островах на 100 тысяч жителей приходится более 1400 случаев инфицирования. Это в шесть раз больше, чем на материке. Уровень вакцинации на заморских территориях чуть выше 20%, в то время как на континенте, как минимум одной дозой вакцины привились 63%.

С сегодняшнего дня французам для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, концертных залов придется предъявлять санитарные пропуска. Этот документ в цифровом или обычном виде с QR кодом понадобится для путешествий железнодорожным и авиатранспортом. В пропуске могут быть указаны сведения о вакцинации, перенесенном COVID-19, или результат ПЦР теста.

В Великобритании орган контроля за соблюдением законодательства о защите конкуренции будет разбираться с ценами на коронавирусные тесты. Они варьируются: за услугу британцам приходится платить от 50 до 400 фунтов стерлингов. Лишь у 11% компаний тест стоит менее 50 фунтов стерлингов. Поездки за границу становятся роскошью для многих семей.

Хорошая новость для австралийцев, проживающих в Квинсленде. Жители этого штата, наконец, выйдут из карантина. В то же время губернатор Квинсленда не исключил, что из-за циркуляции штамма Дельта нельзя исключать введения в будущем новых ограничительных мер.

Китайские власти завершили тестирование всего населения Ухани, где в декабре 2019 года началась пандемия коронавируса. Анализы взяли у 11 миллионов человек. В городе было выявлено 37 случаев заболевания Covid-19 и обнаружен 41 бессимптомный носитель.