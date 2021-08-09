Тихановская: "Мы недооценили режим"

Год назад началась острая фаза белорусского политического кризиса, выход из которого до сих пор не виден. Сразу после президентских выборов 9 августа 2020 тысячи противников Александра Лукашенко стали собираться на улицах городов, требуя, по их словам, честного подсчёта голосов.

Негосударственные СМИ и эксперты, со ссылкой на различные опросы, называли абсолютным фаворитом избирательной кампании Светлану Тихановскую, супругу известного блогера Сергея Тихановского, который был арестован после критики руководства страны. На фоне крупнейших за годы демонстраций Центризбирком объявил о победе Лукашенко.

Силовые структуры разгоняют протестующих в Минске водомётами 10 августа 2020 SERGEI GAPON / AFP

Так началась длительная протестная кампания, сопровождающаяся массовыми арестами, уголовными делами против оппозиции, избиениями, пытками и убийствами. Более 600 человек признаны политическими заключёнными. Многие активисты бежали за границу или говорят о таких планах.

Вдова застреленного в Минске сотрудниками силовых структур демонстранта Александра Тарайковского рассказала, что хочет увезти из страны своих детей: «Я не хочу, чтобы их воспитывала пропаганда в школе, в саду. Я хочу, чтобы они росли свободными людьми».

«Главная ошибка»

Наиболее крупные демонстрации проходили в первые недели после выборов и объявления Центризбиркома о победе Александра Лукашенко. В уличных акциях тогда участвовали сотни тысяч протестующих. Эти выступления носили подчёркнуто мирный характер.

Нашей главной ошибкой было то, что мы недооценили жестокость режима. Мы не были готовы к этим пыткам, к насилию. Мы были уверены, мы верили, что, может быть, если сотни тысяч людей выйдут на улицы, режим хотя бы услышит их. Светлана Тихановская

Сотни тысяч протестующих на демонстрации в Минске 16 августа 2020 Sergei GAPON / AFP

«Цветная революция»

Александр Лукашенко неоднократно обвинял своих оппонентов в работе на западные правительства. Он заявлял, что держит ситуацию под контролем, что стабильность в стране восстановлена, а государственный переворот предотвращён:

«Мы оказались сильнее технологий так называемых "цветных революций"... Они (страны Запада) поняли, что при определённых условиях, например, как в Беларуси, их план не срабатывает».

Белорусская генпрокуратура сообщала, что за год возбуждены более 4200 уголовных дел против участников акций протеста. В списках правозащитного центра «Весна» — более 35 тысяч задержаний. Сотни людей уже осуждены. Более 200 ранены, погибли, по разным данным, от 4 до 10 человек.