Лукашенко пугает третьей мировой

Александр Лукашенко пообещал очень скоро уйти с поста президента Беларуси, но когда это произойдет, не уточнил. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине президентских выборов, итоги которых не были признаны международным сообществом.

В понедельник о санкциях против Минска объявила Великобритания, Лукашенко в ответ посоветовал "ими подавиться".

Александр Лукашенко: "Слушайте, вы же развяжете третью мировую войну. Вы что к этому толкаете нас с россиянами? Вы что хотите победить в этой войне? Не будет победителей! А если и будет, то это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения".

Тем временем экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Запад не снижать санкционное давление на Лукашенко и настаивать на проведении новых - честных выборов.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси: "Кризис будет разрешен, когда мы освободим всех политических заключенных и проведем новые демократические президентские выборы под международным наблюдением. Я призываю не иметь никаких дел с этим режимом. Нельзя разговаривать с нелегитимным президентом, который удерживает власть только благодаря насилию, пыткам и репрессиям".

После массовых народных волнений, участники которых заявляли о фальсификации итогов выборов, белорусские власти развернули против оппонентов жесткие репрессии - тысячи людей были арестованы, многим пришлось уехать за границу.

В Варшаве, Киеве и других городах в эти дни проходят акции протеста против правления Лукашенко.