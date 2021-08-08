Чехия признала права насильно стерилизованных женщин-цыганок

На протяжении долгих лет цыганские женщины подвергались принудительной стерилизации в ряде стран. Такие данные опубликовала ОБСЕ по результатам расследования. Случаи были зарегистрированы в бывшей Чехословакии, Венгрии, Словакии, Узбекистане, а также в Швеции, Норвегии и Германии.

В Чешской республике парламент принял закон о компенсации пострадавшим.

У этих женщин, которые встречаются уже много лет, есть одно общее: они не могли больше иметь детей после насильственной стерилизации. Коммунистическое правительство бывшей Чехословакии проводила в 70-х годах политику, позволявшую властям поощрять стерилизацию среди цыган, чтобы контролировать их рождаемость.

Все эти женщины говорят, что были стерилизованы против своей воли, и никакой информации им предварительно не предоставляли.

"Я лежала под действием седативных препаратов, мне было больно, - рассказывает Елена Горолова. - Медсестра пришла ко мне с двумя бумагами. На одной меня попросили написать имя для новорождённого, мальчика или девочки. На другой меня попросили поставить подпись. Потом оказалось, что это было разрешение на стерилизацию".

В 2012 году чешское государство принесло им извинения, но только теперь, после 30 лет борьбы за свои права и достоинство, они добились справедливости или хотя бы символической победы: парламент Чехии утвердил закон о финансовой компенсации стерилизованным против их воли женщинам в размере 12 000 евро.

Координатор Союза насильно стерилизованных женщин Шри Кумар Вишванатан говорит:

"Чешское государство, таким образом, признало свою ошибку, показывает, что сожалеет об этом и не склонно мириться с тем, что с сделали с женщинами. Это показывает уважение к ним".

Иржи Скасел, Euronews_:

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"Компенсация означает не только удовлетворение, но и уверенность в том, что ничего подобного никогда больше не случится. Компенсацию получили около 400 чешских цыганок".