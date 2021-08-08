В Европе протестуют против санитарных пропусков

В Европе не прекращаются протесты против "ковидных сертификатов". Во Франции вот уже четвертую субботу подряд на улицы городов выходят десятки тысяч человек. С 9 августа санитарные пропуска потребуются для посещения ресторанов и посадки на поезда дальнего следования. Вакцинация станет обязательной для сотрудников больниц и домов престарелых. Демонстранты считают, что государство ущемляет их права.

Кристель, участница акции: "Я со всем этим не согласна. Те, кто хотят вакцинироваться, могут делать все, что пожелают. Я не против самой вакцинации, но я против санитарного пропуска. Это дискриминация, это недопустимо".

Протестуют и жители Апеннин, где так называемый "зеленый паспорт" (green pass) уже требуют предъявлять в кинотеатрах, кафе, спортивных залах и других закрытых помещениях. Документ о полной вакцинации, или отрицательный ПЦР тест на коронавирус понадобится преподавателям и студентам. С первого сентября попасть на внутренний авиарейс или зайти в вагон поезда можно будет только с green pass.

Лука, участник акции: "На данный момент результат получается такой: общество совершенно однозначно разделено, и какие-то люди получают привилегии. Но все это не соответствует нашей конституции".

В столице Республики Кипр на демонстрацию против санитарных сертификатов вышли сотни людей. Манифестанты собрались у здания президентского дворца под присмотром стражей порядка. Об инцидентах во время акции не сообщалось. В настоящее время на Кипре, где прививку как минимум первым компонентом сделали три четверти взрослого населения, приступили к вакцинации подростков от 12 до 15 лет.