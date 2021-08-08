Ужин на летном поле

Берлинский международный аэропорт "Тегель" окончательно простился с пассажирами, организовав "Ужин свободы". Воздушная гавань перестала быть транспортным узлом еще в ноябре прошлого года. В мероприятии, прошедшем прямо на летном поле, приняли участие три тысячи человек. Билеты на этот пикник раскупили в считанные минуты.

Эмили: "Прежде всего, нам так приятно снова увидеть весь этот район, поскольку теперь он закрыт. Я считаю это прекрасно. А еще я просто хотела куда-то пойти со своими друзьями, что бы как-то отстраниться от всего, что связано с ковидом".

Анетт: "Мы много путешествовали. Из этого аэропорта мы отправлялись в разные страны, здесь начинали и свое кругосветное путешествие. Мы много ездили и по работе. Аэропорт от нас в восьми минутах. Вот почему мы воспользовались этой уникальной возможностью, чтобы попрощаться с "Тегелем".

Столы на "Ужине свободы" были расставлены так, чтобы сверху читалось послание - "Берлин любит тебя!" После реконструкции на месте аэропорта "Тегель" появится парк инновационных технологий и университетский кампус.