Калифорния: пожар "Дикси" не отступает

Стихия не отступает на севере Калифорнии. Масштабный лесной пожар "Дикси" по площади горения стал третьим за все время наблюдений в штате и превысил по размерам территорию города Нью-Йорк.

Губернатор Гэвин Ньюсом сообщил, что администрация Калифорнии добилась у федерального правительства выделения дополнительных средств на борьбу с огнем.

Тысячи людей эвакуированы. В округе Плумас полностью уничтожен город Гринвил. Распространению огня способствуют сильный ветер и засуха. В зоне риска находятся 14 тысяч здания в районе горного массива Сеьрра-Невада.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара "Дикси" могло стать падения дерева на линию электропередачи. Проводится расследование.

В Калифорнии зафиксированы около 10 крупных пожаров. Северную часть штата и западную Неваду накрыл дым от пожаров, в результате чего во многих районах превышены нормативы по содержанию. загрязняющих веществх в воздухе.

С начала года общая площадь пожаров на западе США превысила 1,4 млн га. Тяжелая ситуация складывается также в штатах Орегон, Монтана и Айдахо.