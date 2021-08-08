Переплыть Балатон: 39-е сорвнования на озере

Несмотря на эпидемию, 7 тысяч человек приняли участие в ежегодных соревнованиях по плаванию на венгерском Балатоне, самом большом озере Центральной Европы. В этом году они прошли в 39-й раз.

Погода стояла отличная: светило солнце, и дул совсем лёгкий ветерок. Задачу многие выполнили успешно, проплыв дистанцию в 5,2 км от Ревфюлёпа, северного берега до Балатонбоглара на южном берегу.

"Я плыла брассом, - говорит одна из участник. - _Я планировала переплыть озеро за 2 часа 25 мин, но в итоге у меня ушло на это меньше времени. Я уложилась в 2 часа 13. Так что я вполне доволен".

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"Я плаваю в бассейне каждый день, а по выходным я плаваю немного дольше и усерднее".

Это крупнейшие соревнования на открытой воде в Венгрии. Гонка стартовала в 8 часов утра. На то, чтобы преодолеть дистанцию, у победителя ушло около часа. Но рекорд, установленный только что завоевавшим олимпийское серебро в Токио Кристофом Расовски в прошлом году, побить так и не удалось.

Новички могут пройти лишь половину дистанции. Но среди тех, кто преодолел все 5,2 км есть и люди с ограниченными возможностями. Этот мальчик переплыл озеро менее чем за 2 часа.

"Это уникальное место в Европе, и это здорово, что сразу столько людей плавают здесь вместе. Мои голландские друзья мне не поверили, когда я им об этом рассказал. Озеро Балатон - это просто чудо, и я думаю, что каждый венгр, умеющий плавать, должен хотя бы раз в жизни переплыть его".

Но новшеством в этом году стали соревнования по сап-сёрфингу.