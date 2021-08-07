Олимпийский дневник: 7 августа

ФУТБОЛ

Как и пять лет назад в своём родном Рио сборная Бразилии по футболу вновь завоевала олимпийское золото - на этот раз на стадионе "Ниссан" в Иокогаме. На 108-ой минуте матча против испанцев, в дополнительное время Малком, забил победный гол.

ГАНДБОЛ

Французская мужская сборная по гандболу оказалась сильнейшней в Токио. В финальном матче с командой Дании французы победили со счётом 25:23. Бронза досталась Испании после победы над египтянами со счётом 33:31.

ВОЛЕЙБОЛ

И вновь олимпийское золото для Франции - на этот раз в мужском волейболе. В субботу французы обыграли в финале россиян, впервые став олимпийскими чемпионам и в этом виде спорта. Бронза - у сборной Аргентины, золотого призёра Олимпиады в Рио.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Мария Ласицкене завоевала первую в лёгкой атлетике золотую медаль сборной Олимпийского комитета России на Играх в Токио. Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту покаазал результат 2,04 м. На втором месте австралийка Никола Макдермотт, на третьем - украинка Ярослава Магучих.

Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 метров. Он обогнал чемпиона мира Тимоти Черуйота из Кении, который довольствовался серебром. Тройку призёров замкнул британец Джош Керр, показавший свой лучший результат в карьере.