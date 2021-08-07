Олимпийский дневник: 7 августа

БАСКЕТБОЛ

На Олимпиаде в Токио баскетболисты США обыграли команду Францию ​​со счетом 87:82 и стали четырёхкратными олимпийскими чемпионами. 29 очков принёс своей команде толькор Кевин Дюрант.

Для французов эта третий по счёту проигранный олимпийский финал (после 1948 года в Лондоне и Сиднее в 2000 году), каждый раз против американцев.

ЖЕНСКИЙ МАРАФОН

В субботу в Саппоро Перес Джепчирчир из Кении выиграла золото в марафоне. Но это не единственная медаль кенийцев - серебро у другой легкоатлетки из этой страны Бриджит Косгей.

МУЖСКОЙ ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Кристиан Сорум и Андерс Мол обыграли россиян в матче за золотую медаль по пляжному волейболу среди мужчин. Это первая олимпийская медаль для Норвегии в этом виде спорта.

ГОЛЬФ

Американка Нелли Корда выиграла олимпийский титул в соревнованиях по гольфу одним ударом. Моне Инами из Японии принесла своей стране - организатору Олимпиады - серебряную медаль

БОКС

В финальном поединке по боксу в среднем весе среди женщин Бусеназ Сурменели из Турции одержала победу над китаянкой Хун Гу (3:0) Это вторая золотая медаль Турции в Японии.

Боксёр Эбер Соуза из Бразилии выиграл золотую медаль в среднем весе среди мужчин. Его бой с украинцем Александром Хижняком завершился нокдауном в в третьем раунде.