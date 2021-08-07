Талибы захватывают административные центры Афганистана

Признанное террористическим во многих странах мира движение «Талибан» захватило второй крупный город Афганистана за сутки. Под контроль исламистов перешла столица северной провинции Джаузджан Шибарган. Его ещё называют «северными воротами» Афганистана. Информацию о падении города в интервью «Франс-пресс» подтвердил вице-губернатор Кадер Малида.

В пятницу талибы заняли Зарандж — административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, недалеко от границы с Ираном. Город, в котором проживают более 150 тыс. человек, по предварительным данным, был сдан без боя, — в отличие от Шебергана, где не обошлось без боестолкновений.

Сообщения об успехах «Талибана» сопровождаются слухами о падении боевого духа среди бойцов правительственных формирований. Беженцы говорят, что не видят реальных возможностей остановить наступление талибов, напоминают о тяжёлых последствиях войны для мирного населения и призывают все стороны конфликта к переговорам.

Наступление противников Кабула активизировалось на фоне вывода из страны сил НАТО и США. По последним данным, талибы заняли уже большую часть страны. Ряд источников утверждает, что правительство контролирует лишь 20 процентов Афганистана.

Министерство обороны сообщает, что в боях за Шибарган Кабулу помогала американская авиация, а бомбардировщики B-52 нанесли болезненные удары по позициям «Талибана», убив более 200 представителей движения.