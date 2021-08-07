В субботу 7 августа антиправительственные протесты в Таиланде переросли в насилие: полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули - демонстранты в ответ бросали камни и петарды.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Прают Чан-оча и перенаправления части бюджета монархии и вооруженных сил на борьбу с коронавирусом.

Протестное движение, начавшееся в прошлом году, в последние недели активизировалось, поскольку попытки властей контролировать резкий рост случаев заражения коронавирусом не дают ощутимых результатов.