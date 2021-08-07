Панама и Колумбия ограничат миграцию

Власти Панамы и Колумбии договорились ограничить растущий поток мигрантов через Дариенское ущелье на границе между двумя странами. Тысячи людей прибывают сюда с Кубы и Гаити, из Венесуэлы, Чили, Бразилии, а также даже из Ганы, Мали и Того. Их путь начинается с пляжа Некокли на Карибском побережье Колумбии. На пароме они пересекают залив, проходят 60 километров сквозь джунгли Дариенского ущелья до Панамы, а оттуда через Центральную Америку к границе США и Мексики.

За последние несколько недель в Некокли с населением в 22 000 тысячи человек прибыли до 15 000 мигрантов. Паромная переправа с этим количеством не справляется.