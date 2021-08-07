SeaWatch 3 принял порт Трапани

Судно немецкой гуманитаной организации Sea-Watch 3 пришвартовалась в субботу в порту Трапани на западе Сицилии, получив согласие итальянских властей. На его борту 257 человек, в том числе 70 несовершеннолетних, некоторые без сопровождения взрослых.

Все мигранты прошли медобследование и тесты на COVID-19, прежде чем вернуться на борт судна, чтобы пройти двухнедельный карантин. После этого им будет разрешено высадиться на берег.