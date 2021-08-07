Францию охватили акции протеста против "санитарной диктатуры"
Десятки тысяч французов вновь вышли на акции протеста против системы санитарных пропусков. Уже четвёртые по счёту субботние демонстрации под лозунгами против «санитарной диктатуры» были анонсированы более чем в 150 городах Пятой республики. На этот раз они стали ответом на решение Конституционного совета Франции, который согласовал новые меры борьбы с коронавирусом.
Речь идёт о введении запрета на посещение учреждений культуры и спортивных комплексов без сертификата о прививке, отрицательном тесте на COVID или иммунитете. Закон, помимо прочего, разрешает отстранять от работы непривитых сотрудников и ограничивать доступ пациентов без COVID-сертификатов к неэкстренной медицинской помощи.
С понедельника пропускной режим во Франции будет распространён на кафе, рестораны, торговые центры и поезда дальнего следования.
В пятницу аналогичные меры, несмотря на протесты, были введены и в Италии — там пропускной режим действует в учреждениях культуры и спорта, ресторанах и даже общественном транспорте. Правительство отмечает, что это необходимо, в частности, для более безопасного начала учебного года в сентябре.