США: Пожар "Дикси" распространился на новые территории

Американский штат Калифорния пытается противостоять огненной стихии. Пока без особых успехов. Здесь с середины июля бушует пожар, названный "Дикси". Он стал одним из самых крупных за всю историю штата. Пламя уже уничтожило 130 тысяч гектаров леса. Из-за сильнейшей жары, ветра и засухи "Дикси" продолжает разрастаться. Дотла сгорел город Гринвилл, основанный во времена "золотой лихорадки". Жители Честера, расположенного на озере Алманор, как нескольких других населенных пунктов, были эвакуированы.

Регина, жительница Честера: "Эвакуация шла очень напряженно. Вы могли видеть полыхающие холмы, огненные вспышки. Очень мощные. Этот пожар. "Дикси" - настоящий монстр".

Борьбу с огнем ведут более 5000 человек. Пламя выбрасывает в атмосферу дым, который хорошо виден из космоса. Людей, живущих в опасных районах уговаривают не тушить огонь самостоятельно, а бросать все и уезжать. На данный момент неизвестно сколько домов и построек уничтожило пламя. Однако предполагается, что счет пойдет на сотни.