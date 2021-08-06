Тунис: эпидемия усугубила кризис

На крупнейшем в Тунисе кладбище Эль-Джеллаза круглосуточно копают могилы для умерших. Этому кладбищу уже 900 лет и, по архивным данным, такого здесь ещё никогда не наблюдалось.

Хассен работает здесь могильщиком уже давно и тоже такого не припомнит. Он говорит, что только за минувший год похоронил 800 человек, скончавшихся от COVID-19. В стране, пострадавшей от многолетней политической нестабильности и социально-экономических кризисов, эпидемия стала непосильной проблемой.

"Я ненавижу Тунис, ненавижу правительство! Разве это правительство?! Это не правительство, нет", - говорит Ясин, чей отец скончался в больнице.

Его гнев разделяют многие из потерявших своих родных и близких. Они требуют привлечь виновных к ответственности.

"Там было 4-5 человек, - рассказывает Ясин о положении в больнице, где лечился отец, - и на всех один кислородный баллон и шланги, подсоединённые к людям. Получив порцию кислорода, им приходилось снова ждать своей очереди. А это значит ждать 12 часов, чтобы снова получить кислород. Сначала мой отец был в порядке, но когда я отвёз его в больницу, там ему становилось все хуже и хуже".

По официальным данным более 20тысяч жителей Туниса скончались от заболевания COVID-19. Но по другим оценкам, умерших может быть в три раза больше. Нехватка кислорода и медперсонала особенно остро ощущаются из-за кризиса, из которого никак не может выбраться страна.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Лишь 5% бюджета Туниса идет на здравоохранение. Это в три раза меньше, чем рекомендует ВОЗ. Некоторые здесь говорят, что COVID-19 и предполагаемая неспособность правительства бороться с эпидемией стали последней каплей для и без того разгневанных тунисцев, которые чувствовали себя брошенными на произвол судьбы людьми, которые были призваны их защищать".

"Люди здесь поняли, что их жизни ничего не стоят, никто не собирается их спасать, - говорит врач Закария Бугира. - Вот что дало нам понять правительство. Надеюсь, сегодня власти это понимают, и что со сменой власти президент изменит положение вещей, придаст большее значение человеческим жизням. Если этого не сделают, то новая администрация в сознании тунисцев будет ничем не лучше прежней. А тунисцы больше не не допустят, чтобы вот так зря приносились в жертву их жизни".

Показатели вакцинации в Тунисе тоже пока низкие: на данный момент привито лишь 9% населения страны. Президент Каис Саид объявил, что кампания массовой вакцинации начнется в воскресенье после того, как Евросоюз и Китай только за последнюю неделю отправили Тунису 6 млн доз препаратов.

Помощь, полученная из-за рубежа в столь короткие сроки, повысила доверие к нынешней администрации в её борьбе с коронавирусом. Но задача восстановить доверие в глазах тунисского народа остаётся трудной.