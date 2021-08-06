Горе болельщиков "Барселоны"

Болельщики "Барселоны" не могут поверить в постигшее их горе. Уход лучшего игрока клуба последних десятилетий произвел в Каталонии эффект разорвавшейся бомбы. "Драма", "Он не останется", "Бомба, Месси уходит" - первые полосы всех газет в эти дни посвящены разрыву отношений "Барсы" со знаменитым аргентинским нападающим. Поклонники "сине-гранатовых" в пятницу собрались у стадиона "Камп Ноу" в надежде на чудо.

"Большинство болельщиков думали, что он останется в этом году и что его карьера закончится здесь, так что эта новость нас потрясла", - говорит этот болельщик "Барсы".

"Не знаю, из-за кого - из-за "Барселоны", Месси или Ла Лиги, но это странное чувство", - рассказывает этот мужчина.

Чуда, похоже, не произойдет. Президент клуба Жоан Лапорта, объяснил, что "Барселона" не может позволить себе контракт с Месси из-за условий финансового фэйр-плей, и объявил о начале новой для "Барсы" эры - уже без аргентинского нападающего.

Лионель Месси играл за "Барселону" с 2003 года, 10 раз выиграл чемпионат Испании и четыре - Лигу чемпионов.