76-летие атомных бомбардировок Японии

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга посетил мемориал, посвященный памяти жертв атомной бомбардировки 45-го года.. Из-за эпидемиологической ситуации церемония в Парке Мира в центре Хиросимы в прошла в усечённом формате. В 8:15 утра, когда 76 лет назад над Японией поднялся гигантский гриб, вся страна замерла в минуте молчания.

В своём выступлении на памятной церемонии премьер-министр Суга заявил, что правительство будет продолжать поддерживать всех выживших в той трагедии, многим из которых требуется медицинская и социальная помощь. Он призвал все страны работать вместе над тем, чтобы добиться полного уничтожения ядерного оружия.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму первую четырёхтонную урановую бомбу. Погибли от 70 до 100 тысяч человек - почти половина жителей города, который был практически стёрт с лица земли, Три дня спустя жертвами второй бомбардировки в Нагасаки стали ещё 70 тысяч человек. Последовавшая за этим капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне.

К концу 1945 года число погибших возросло - от полученных ранений и лучевой болезни продолжали умирать люди. Печальные списки продолжают пополняться: на данный момент общее число жертв бомбардировок превышает 324 тысячи.