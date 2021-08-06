Эхо весенних заморозков: во Франции резко сократится производство вина

Производство вина во Франции в этом году сократится до исторически низкого уровня. Причина всему - апрельские заморозки. Они последовали за периодом очень мягкой погоды, которая благоприятствовала бутонизации растений. По данным министерства сельского хозяйства Франции, падение производства вина в этом году составит от 24% до 30%, чего не наблюдалось уже 45 лет.

Кроме того, дождливая летняя погода благоприятствовала болезням винограда, таким как мучнистая роса и милдью. Особенно пострадали эльзасские виноградники и соответственно их вина.

Лоран Бэннварт, виноградарь: "Если бы виноградная лоза развивалась нормально, без милдью, мы бы увидели густую развитую растительность на верхней проволоке. На этом участке, конечно, есть несколько гроздей винограда, которые мы вполне можем приехать и собрать. Но, конечно, я с чувством разочарования смотрю на то, в каком это все состоянии".

Фруктовые деревья также пострадали от весенних заморозков, особенно абрикосы. Ожидается, что урожай этих сладких и полезных фруктов в этом году будет в два раза меньше среднего пятилетнего показателя и самым скромным за последние 30 лет.