Без санпропуска вход воспрещён

В Италии вместе с билетом на входе в музеи и театры теперь нужно предъявлять "зелёный пропуск". Он удостоверяет, что его обладатель получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, переболел им или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Нововведение застало врасплох некоторых туристов. Лишились возможности посидеть в ресторане, баре, отправиться в бассейн, спортзал и итальянцы, не скачавшие документ. 50 миллионов жителей из 60 всё же это сделали.

"Думаю, это хорошая идея. Тот, кто привит, может чувствовать себя в большей безопасности, нежели остальные", - говорит приезжий из США.

"Я считаю, что это абсолютно необходимо для всеобщей безопасности", - уверена туристка из Испании.

Во Франции ковид-паспорта начали действовать ещё в конце июля, но не повсеместно. А с 9 августа без них нельзя будет пускать в кафе, рестораны, в самолёты или поезда дальнего следования.

И довольны этим не все. Кто-то отказывается подчиняться новым правилам.

"Я не могу позволить себе проверять людей. Я не посмею. Не моё это дело, вот и всё", - сетует владелец одного из ресторанов.

Манифестации против закона о "санитарных пропусках", который участники считают дискриминационным, регулярно проходят по стране ещё с середины июля. Несмотря на одобрение этой инициативы Конституционным советом, французы вновь собираются выйти на акцию протеста в субботу.