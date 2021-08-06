Майклу Калви дали 5,5 лет условно

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, американский инвестор Майкл Калви приговорён к пяти с половиной годам условно.

Мещанский суд Москвы признал его виновным в растрате 2,5 миллиардов рублей из средств банка "Восточный".

Прокуратура просила для него шесть лет условного осуждения. Зачитывая приговор, судья обозначила, что Калви действовал в составе организованной группы и по заранее составленному плану.

Остальные фигуранты дела (в их числе гражданин Франции Филипп Дельпаль) получили от 3,5 до 5 лет условно.

Уголовное дело в отношении Калви и его ближайших помощников было возбуждено в феврале 2019 по заявлению члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова (владеет 4,8% акций). По версии следствия, Майкл Калви совместно с группой топ-менеджеров фонда Baring Vostok и НАО "Первое коллекторское бюро" в 2017 году организовал мошенническую схему, в результате которого из банка "Восточный" было похищено 2,5 миллиардов руб.

Сам Калви настаивает на своей невиновности.

По версии защиты, речь идёт о внутреннем конфликте между акционерами. Аргументами в пользу защиты было то, что Baring Vostok уже выплатил вышеобозначенную сумму банку, и тот от претензий отказался.

Baring Vostok называют одним из важнейших зарубежных инвесторов, которые работали в России в 1990-х. Компания была основана в 1994. Она стала одним из первых инвесторов "Яндекса", владеет активами компаний Ozon, Gett, Etalon Goup и "Новомет".