Венгерских отдыхающих призывают не пренебрегать спасательными жилетами

Спасательные жилеты спасают! Обеспокоенные резким ростом числа утонувших в венгерских водоемах сотрудники экстренных служб и местные знаменитости начинают новую социальную кампанию. Цель – убедить отдыхающих не пренебрегать средствами индивидуальной безопасности на воде.

С начала года в крупнейшем в Центральной Европе озере Балатон утонули уже 13 человек.

Роберт Фаркаш, музыкант, сам в детстве страдал аквафобией: "Я сочувствую тем, кто не умеет плавать, но все равно хочет войти в воду. Спасательный жилет очень в этом помогает: в нем можно зайти в воду, даже если ты не умеешь плавать".

Но кампания рассчитана и на тех, кто необходимыми навыками обладает: ходит под парусом, катается на каяках или занимается сапсёрфингом. При несчастном случае на воде шансы на выживание без жилета не так высоки. При этом, согласно проведенному спасателями опросу, только 17% венгров его надевают. Средний европейский показатель не намного выше – около 22%.

Шандор Бадьо, директор Венгерской спасательной службы, отмечает: "Уметь плавать в бассейне – совсем не то же самое, что плавать здесь, в озере, где не видно дна, не за что держаться, до берега далеко и дует ветер. Хуже всего, когда человек не может реально оценить, на что способен".

Корреспондент Euronews Нора Шенуда передает из Венгрии: "Купаться нравится всем. Но в естественных водоемах нет условий, созданных для посетителей бассейнов. Если кто-то попадает в беду, например, в озере Балатон, требуется время для прибытия помощи. И в этом случае жилет может оказаться единственным средством спасения, поскольку он не дает голове уйти под воду".