"Политический вакуум" в Тунисе

Две недели спустя после того, как президент Туниса приостановил работу парламента, спираль политического кризиса только закурчивается. Назвав произошедшее путчем, оппозиция объявила о мобилизации протеста.

Многие рядовые граждане приветствовали решение главы североафриканского государства. Но промедление с формированием нового кабинета на фоне тяжелой экономической ситуации может заставить тунисцев вновь выйти на улицы.

Аннелиз Боржес, корреспондент Euronews:

"Каис Саид отправился с визитом к недавно назначенному министру внутренних дел в офис ведомства вечером в среду. Президент всячески демонстрирует своё главенство, взывая к соблюдению Конституции и следованию принципам верховенства закона в стране. Спустя две недели после того, как был отправлен в отставку премьер, а исполнительная власть перешла к главе государства.

На этой неделе самый влиятельный тунисский профсоюз - UGTT - призвал Саида поторопиться с формированием правительства. Отсрочка этого, по мнению представителей органа, создаст политический вакуум в этой стране и «затруднит выход из социально-экономического кризиса».

Тунисцы в большей степени почувствовали облегчение от решения президента отстранить от власти часть политической элиты, которую они считают не годной для управления государством. Но выполнит ли обещанное касательно формирования нового кабинета Саид, и сможет ли страна вернуться к нормальной жизни? По этому поводу есть опасения. Большинство тунисцев говорят, что пока они - единственные, кто действительно готов отстаивать демократию".