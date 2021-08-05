Опиоиды назвали причиной смерти Михаила Булгакова и Джека Лондона

Причиной смерти Михаила Булгакова и Джека Лондона стало употребление опиоидных обезболивающих при болезнях почек. К такому выводу пришла международная группа ученых во главе с профессором из Миланского политехнического университета Пьером Джорджио Ригетти.

Группа исследователей, в состав которой входит россиянин Глеб Зильберштейн, использует уникальный метод биохимического анализа по технологии EVA technology для выявления веществ, которые находились в организме известных личностей, документально и бесспорно подтверждая их медицинские диагнозы.

"Идея заключалась в том, чтобы проверить, могли ли Джек Лондон и Михаил Булгаков, также страдавший почечной недостаточностью, умереть из-за приема опиоидных обезболивающих, которые разрушительно действуют при этом заболевании. Оба писателя страдали почечной недостаточностью и оба употребляли опиоидные обезболивающие", - рассказал Зильберштейн агентству ТАСС.

При употреблении опиоидов - морфина, героина - деградация функций почек протекает ускоренно, но в начале ХХ века медицине не было об этом известно.

Ученые подвергли биохимическому анализу личные вещи американского писателя, хранящиеся в Государственном историческом парке Джека Лондона (Глен-Эллен, штата Калифорния, США). Среди них кожаная аптечка, принадлежавшая Лондону по крайней мере с 1911 по 1916 год, в которой он хранил флаконы с препаратами, шприцы для инъекций и иглы.

В результате удалось выяснить, что у Лондона был сахарный диабет. По утверждению Зильберштейна, исследование ученых окончательно опровергает достаточно распространенную версию о самоубийстве Лондона. "Наши результаты свидетельствуют о том, что Джек Лондон злоупотреблял наркотиками, но умер, не покончив с собой, а из-за последствий сахарного диабета и разрушительного действия опиоидов на больные почки", - сказал исследователь.

Диагноз Булгакову, также употреблявшему морфин, его группа подтвердила ранее, проанализировав его рукописи, на которых сохранились биомаркеры. Лондон (настоящее имя - Джон Гриффит Чейни) умер 22 ноября 1916 года на 41-м году жизни. В свидетельстве о смерти указывалось, что смерть наступила из-за почечной недостаточности. При этом сразу появилась версия о передозировке морфином, который ему был прописан в качестве болеутоляющего средства. Тем не менее наибольшую известность получила версия о самоубийстве через преднамеренное введение большой дозы препарата. Намеки на мысли о самоубийстве некоторые исследователи творчества писателя видят в его романе "Мартин Иден", в котором таким образом поступает главный герой - разочаровавшийся успешный писатель.

Диагнозы исторических личностей

При помощи разработанной ими уникальной технологии биотехнического анализа ученым удалось изучить "истории болезней" других исторических личносткй. Так, по отпечаткам пальцев, оставленным Иосифом Сталиным (1878-1953) на страницах книги Алексея Толстого "Иван Грозный" из Российского государственного архива социальной и политической истории, они установили, что советский лидер страдал подагрой, из-за чего принимал лекарства на основе солей лития, которые также служили успокоительным средством.

Они также научным путем подтвердили при проведении анализа манускрипта Джакомо Казановы (1725-1798 годы), хранящегося в Национальной библиотеке Парижа, что знаменитый "венецианский любовник" страдал гонореей.

Зильберштейн и Ригетти анализировали рукописи русских писателя Антона Чехова (1860-1904 годы), у которого подтвердили наличие туберкулеза.

Предметом одного из их совместных исследований стала легенда о Дракуле. Поскольку его прототипом считается Влад Цепеш (1431-1476 годы), по его письму, предоставленному Румынским национальным архивом, они определили, что тот страдал гемолакрией, при которой из глаз течет кровь.