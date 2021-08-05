Мексика подала в суд на производителей оружия из США

Правительство Мексики подало в суд на американских производителей оружия, заявив, что именно они виновны в кровопролитии в стране.

Среди ответчиков — Beretta, Colt, Glock и Smith&Wesson.

В Мексике заявили, что компании знают, что способствуют незаконному ввозу оружия в страну, но не делают ничего, чтобы это остановить.

"Мы сократим незаконный оборот оружия в Мексике, так как те, кто производит, продвигает и потворствует этому трафику из США, не могут остаться безнаказанными. Компании должны прекратить эту безответственную практику, которая наносит Мексике ущерб и приносит туда смерть", — заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

По подсчетам мексиканских властей, 70% оружия, ввозимого в страну наркокартелями, произведено в США. Только в 2019 году из него были убиты 17 тысяч человек, заявили в правительстве.

Теперь Мексика требует от производителей компенсацию — минимум 10 миллиардов долларов.