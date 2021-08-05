Лионель Месси больше не игрок "Барселоны". У одного из лучших футболистов всех времен и символа каталонцев истек контракт, а новый клуб не смог ему предложить из-за финансовых правил. При этом об условиях личного контракта Месси и "Барселона" договорились. "Обе стороны глубоко сожалеют о том, что желания двух сторон не могут быть выполнены", - говорится в официальном коммюнике.

Месси выступал за "Барселону" всю профессиональную карьеру, выйдя из стен клубной академии "Ла Масия". Вместе с клубом он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира.

Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года. Девять раз он признавался лучшим игроком чемпионата Испании. Шесть раз становился обладателем "Золотой бутсы".