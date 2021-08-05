Раиси вступил в должность президента Ирана

Эбрахим Раиси официально стал восьмым президентом Ирана. На церемонии инаугурации он заявил, что власти Ирана поддержат любой дипломатический план, который приведет к отмене санкций США в отношении Тегерана. Президент добавил, что ядерная программа Ирана является абсолютно мирной.

ООН требует провести независимое расследование в отношении Раиси. Организация подозревает, что он участвовал в массовых убийствах политзаключенных Ирана в 1980-х годах. До своего избрания Раиси занимал должности главы судебной власти Ирана, генерального прокурора и прокурора Тегерана.