Греция: лесные пожары подступили к Древней Олимпии

В Греции лесные пожары подступили к Древней Олимпии — святилищу, где возникли и более тысячи лет проводились античные Олимпийские игры.

Десятки пожарных боролись с огнем всю ночь, но из-за сильной жары и ветра потушить пламя так и не удалось. Более того, под утро возник новый фронт: спасатели и волонтеры копают на его пути противопожарные траншеи и заливают водой из автоцистерн. Также используются дроны, два самолета и четыре вертолета.

Жителей близлежащих деревень пришлось эвакуировать.

В 2007 году лесные пожары уже бушевали в южной части полуострова Пелопоннес, где находится Древняя Олимпия. Тогда в огне погибли несколько десятков человек, но Археологический музей, Международная олимпийская академия и археологическая площадка святилища, где в VIII веке до н.э. прошли первые в истории Олимпийские игры, остались нетронутыми.

"Мы будем бороться с пожаром весь день, чтобы сдержать огонь на всех фронтах и потушить пламя. Условия — очень тяжелые и крайне специфические. Мы не часто сталкиваемся с такими. Но даже в этой ситуации мы придерживаемся операционного плана", — заявил министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис.

По словам греческих метеорологов, всего за четыре дня, с воскресенья до среды, в стране сгорело шесть тысяч гектаров леса. Это ненамного меньше, чем за весь прошлый год.