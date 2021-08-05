Греция поможет погорельцам

Лесные пожары продолжают бушевать в греческом Варибоби. Власти распорядились об эвакуации более трехсот человек из этого пригорода Афин и еще двух соседних деревень. Всего свои дома пришлось покинуть жителям тридцати населенных пунктов.

Пламя подбирается к Древней Олимпии — святилищу, где зародились Олимпийские игры. Здесь с ожогами госпитализированы три человека, из них двое – пожарные.

В Греции лесные пожары подступили к Древней Олимпии AP Photo

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил пострадавшую от огня область Элиду на северо-западе Пелопоннеса. "К сожалению, несмотря на то, что у нас больше воздушных судов для тушения пожаров на душу населения, чем в любом другом государстве, они не могут быть одинаково доступны сразу во всех частях страны, - отметил он. - Когда придет время - а это произойдет довольно скоро - государство окажет помощь пострадавшим гражданам. Госпомощь им полагается по закону. А значит, те граждане, чьи дома сгорели, должны знать, что им будет выплачена компенсация, эти дома будут восстановлены. Наши фермеры также получат компенсацию - либо за потерянный урожай, либо за уничтоженные деревья".

На острове Эвбея уже сгорели более 150 домов. Сотни пожарных вот уже более суток не могут взять ситуацию под контроль. Мешает сильный ветер. Горит густой сосновый лес. Смог затрудняет видимость.