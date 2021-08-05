Лесные пожары ускоряют таяние вечной мерзлоты в Якутии

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В республике действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По данным Авиалесоохраны, в регионе сегодня действуют 178 природных пожаров. Горит почти 2 миллиона га лесных массивов. В некоторых районах регистрируется превышение уровня химических веществ в воздухе.

Ученые говорят, что изменение климата способствует увеличению количества сухих гроз, виновных в возникновении пожаров там, где не живут люди. Пожары также ускоряют таяние вечной мерзлоты, из-за чего около 40% территории Якутии подвержено опасным явлениям.

"В Якутске средняя годовая температура повысилась на три градуса, было - 10 градусов, сейчас -7. Это очень большое изменение. В мире такое изменение очень редко можно найти", — объясняет Александр Федоров, заместитель директора по научной работе Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН.

В четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет почти в три раза быстрее, чем в глобальном измерении.

Якутские эксперты указывают на необходимость увеличения финансирования.

"Необходимо выделять больше ресурсов, конечно, потому что когда на охрану лесов выделяются сущие копейки — шесть рублей на один гектар, в то время как в других регионах и по 100 рублей на один гектар и более на организацию охраны. Конечно, для наших лесов, которые являются одними из самых пожароопасных лесов РФ, этих выделяемых средств катастрофически не хватает" — говорит заместитель директора Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Александр Исаев.

В Якутию прибыла инженерная рота направленная Минобороны РФ для тушения лесных пожаров

Глава государства поручил также разработать систему регулярных обследований зданий и сооружений в северных регионах, где фиксируется таяние вечной мерзлоты.

"У нас значительная часть территории — примерно 65% — находится на крайнем севере, и многие из этих территорий, населенные пункты еще в советские годы были возведены, построены, обживались на так называемой вечной мерзлоте. У нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты", — подчеркнул Владимир Путин.

В пятницу президент проведет отдельное совещание по вопросам борьбы с стихийными бедствиями в России.