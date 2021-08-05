Пресс-конференция Тимановской: "Все что я хочу - остаться в спорте"

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская дала первую пресс-конференцию после прибытия в Польшу, где она получила гуманитарную визу. Легкоатлетка рассказала о скандальном инциденте на Олимпийских играх в Токио и своем решении "бежать".

Ее сопровождал член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко.

"Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все, что я хочу, - остаться в спорте, продолжить свою карьеру здесь", - заявила она.

Тимановская отметила, что вернется на родину, только если будет уверена в своей безопасности: "Мне позвонила бабушка и сказала: "Ты не должна возвращаться домой, по телевизору о тебе говорят много плохого, что у тебя психологические проблемы. Возможно, тебя отправят на лечение в какую-нибудь белорусскую больницу или даже тюрьму".

Накануне легкоатлетка прилетела в Варшаву с пересадкой в Вене – также из соображений безопасности. Скандал в Токио разразился, когда девушка раскритиковала тренерский штаб: выступающая в спринте спортсменка отказалась участвовать в эстафете - ее отстранили от участия в Играх и, как она заявляет, пытались насильно вывезти в Минск.