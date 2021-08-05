Год после взрыва: ливанцы требуют правосудия

Крупные беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией произошли в Бейруте в день траура по погибшим в результате мощного взрыва в морском порту. Основные стычки завязались на подступах к зданию парламента. Протестующие из рядов радикальных организаций бросали в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, те в ответ применили дубинки, водометы и слезоточивый газ. Как сообщается, более 80 человек с обеих сторон получили ранения.

Манифестанты были возмущены тем, что никто из высокопоставленных чиновников так и не понес ответственности за катастрофу, а также ухудшением условий жизни на фоне обострения экономического кризиса.

По случаю дня национального траура в Бейруте были закрыты банки, предприятия и правительственные учреждения. В порту у места взрыва прошла панихида по погибшим. Родственники жертв трагедии пришли на официальную поминальную церемонию с портретами своих близких. Маронитский патриарх кардинал Бешар Бутрос эль-Раи также потребовал от властей правосудия.

Кардинал Бешар Бутрос эль-Раи, глава Маронитской католической церкви Ливана: "Мы собрались здесь, чтобы потребовать правды и справедливости. Это пятно останется на этой земле, пока мы не узнаем, что произошло в порту Бейрута".

4 августа 2020 года в результате взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута, погибли 218 человек, более 6 тысяч пострадали, еще 300 тысяч человек лишились крова.