Угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины задержан

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины в среду утром, задержан.

Ранее сотрудники аппарата правительства были эвакуированы из здания, правительственный квартал оцепили, на месте работал спецназ.

Сперва сообщалось, что мужчина, которому удалось войти в здание кабмина через подъезд общественной приемной, выдвинул требования, но никаких подробностей не было известно. Довольно быстро личность нападавшего установили : им оказался Владимир Прохнич, ветеран силовой операции в Донбассе.

Любительское видео, циркулирующее в соцсетях, показывает, что Прохнич выдернул чеку гранаты и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. "Вы ни на что не реагируете", - заявил он находившимся в холле людям.

Позже глава полиции Украины Игорь Клименко сообщил на брифинге, что Прохнич никаких требований не выдвигал.

Спецназ у здания правительства в Киеве, в котором мужчина угрожал взорвать гранату, 4 августа 2021 г. SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors

"Угрожавший взорвать кабмин никаких требований не выдвигал. Он пошел на это из-за жизненных обстоятельств. Его просто достала жизнь", - сказал в частности Клименко. Он добавил, что против мужчины возбуждено уголовное дело по четырем статьям. "Одна из них наиболее тяжкая - это 147-я (захват заложников), до 15 лет. У него в руках была граната боевая <...> РГН", - пояснил глава украинской полиции.

По его информации, Владимир Прохнич за время пребывания в зоне силовой операции в Донбассе дважды был ранен, в том числе получил черепно-мозговую травму. По словам Клименко, пока один из знакомых Прохнича, Василь Олексюк, вёл с ним переговоры. Как рассказал позже сам Олексюк, после демобилизации, Прохнич нашёл работу в автомастерской, но его финансовые ситация оставалась сложной, что и вынудило его на этот отчаянный шаг.

После 10 минут разговора полиция смогла обезвредить мужчину около 11 утра по местному времени (совпадает с московским). Как сообщил в Facebookе глава МВД Денис Монастырский, Владимира Прохнича ждёт психиатрическая экспертиза.

По имеющимся данным, после военного конфликта на востоке Украины в 2014 году, инциденты с применением оружия не редкость в стране. Так, в июле прошлого года мужчина 12 часов удерживал в заложниках 13 пассажиров автобуса Берестечко-Красниловка.

На 13.00 запланировано заседание украинского кабинета министров. Правительственный квартал Киева до сих пор перекрыт, там продолжаются следственные действия.

Речь на заседании среди прочего пойдёт о о решении правительства уволить Антона Геращенко с должности заместителя главы МВД. Во время работы в ведомстве Геращенко был одним из ближайших соратников бывшего министра внутренних дел Арсен Авакова, который ушел в отставку 15 июля после более чем семилетнего пребывания на посту.

По мнению украинских экспертов, в системе МВД Украины в ближайшее время ожидается ряд других кадровых перестановок.