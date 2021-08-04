Лесные пожары в Турции добрались до ТЭЦ в городе Миляс

Лесные пожары в Турции добрались до тепловой электростанции в городе Миляс на побережье Эгейского моря в нескольких километрах от аэропорта Бодрум. В мэрии подтверждают, что пламя распространилось на ТЭЦ, несмотря на усилия задействованных в тушении огня экипажей нескольких вертолетов и двух пожарных самолетов из Испании. Сотрудников станции пришлось эвакуировать.

Местные СМИ не исключают версию поджога, а его возможным автором называют 12-летнего ребенка.

Расследованием причин возникновения сразу нескольких сильных природных пожаров в стране занимаются полиция и разведка. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что масштабное бедствие могло стать результатом умышленных действий "предателей". В то же время, эксперты связывают трагедию с экстремально высокими температурами и запоздалым решением властей принять помощь иностранных государств.

Сообщается, что основную часть очагов возгорания в 32 провинциях удалось взять под контроль. Но пожары уже выжгли обширные территории южного побережья Турции, унесли жизни восьми человек и уничтожили тысячи голов скота.

Близость пламени к популярным местам отдыха подорвала надежды Анкары и на восстановление ослабленной пандемией экономики за счет туристов.