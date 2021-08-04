Друзья Шишова: "Это была казнь"

Несколько сотен человек собрались во вторник у здания посольства Беларуси в Киеве, чтобы почтить память белорусского активиста-эмигранта Виталия Шишова, накануне найденного мертвым в одном из парков украинской столицы.

Друзья и коллеги погибшего из числа бежавших за последний год на Украину противников Александра Лукашенко подозревают, что он стал жертвой расправы за его оппозиционную деятельность.

Лукашенко, который сам объявил о масштабной зачистке в отношении своих оппонентов, обвиняют в преследовании активистов оппозиции не только в Беларуси, но и за границей.

Юрий Щучко, друг погибшего: "Это была казнь. Подлая, мерзкая казнь человека, который заслуживает большего, чем кто-либо из тех, кто служит режиму Александра Лукашенко. Повторюсь, это была демонстративная казнь с целью запугать всех активных людей в Украине".

Участники акции считают, что за смертью Шишова стоят белорусские власти SERGEI SUPINSKY/AFP

Шишов покинул Беларусь в прошлом году после того, как власти приступили к подавлению протестов против фальсификации президентских выборов. Он возглавлял "Белорусский дом на Украине", организацию, которая помогает белорусским беженцам.

26-летний активист рассказывал друзьям, что чувствовал за собой постоянную слежку с тех пор, как покинул Беларусь. Кроме того, по его словам, его предупреждали украинские спецслужбы о возможных угрозах, в том числе о похищении или убийстве.

В понедельник соратники Шишова забили тревогу после того, как он не вернулся с пробежки. Полиция рассматривает несколько версий его смерти, в том числе - убийство с имитацией самоубийства.

Украина, наряду с Польшей и Литвой, стала основным пристанищем для пострадавших от репрессий тысяч белорусов.