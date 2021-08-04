"Страшные люди": Литва возвращает нелегалов в Беларусь

Литва начала возвращать обратно мигрантов, нелегально проникающих в страну с территории Беларуси. Соответствующий приказ литовским пограничникам был отдан накануне - они не должны впускать в страну нелегалов, и при необходимости могут применять силу.

Во вторник Министерство внутренних дел Литвы распространило видеоматериалы, снятые с вертолета в минувшие выходные. На этих кадрах видно, как большую группу мигрантов сопровождают к границе на автомобилях, принадлежащих предположительно пограничной службе Беларуси. В Литве заявляют, что хлынувшая в страну волна нелегалов - это месть Александра Лукашенко за ужесточение ЕС санкций против белорусского руководства.

За последние сутки несколько крупных групп мигрантов были остановлены в густом лесу в приграничной зоне, литовские пограничники приказали им вернуться в Беларусь.

По официальным данным, с начала года в Литву через белорусскую границу проникло более 4 тысяч мигрантов, в основном из Ирака. Для размещения части из них в деревне Руднинкай разбили временный палаточный лагерь на 800 человек. Местные жители не рады таком соседству.

Дануте, местная жительница: "Мы не чувствуем, что мы будем защищены от них. Потому что там забора нормального нет. Они могут выйти в любую минуту. Это страшные люди!"

По оценкам литовских властей, в этом году в страну могут попытаться попасть еще около 10 тысяч мигрантов. В августе количество прямых рейсов из Ирака в Беларусь увеличилось втрое. Некоторые эксперты не исключают, что сложившаяся ситуация может бумерангом ударить по Минску - если Литва наглухо закроет свои двери перед мигрантами, им придется искать лучшей жизни в Беларуси.