Ливан: год со дня взрыва в порту Бейрута

В Ливане вспоминают жертв мощнейшего взрыва в порту Бейрута.

Ровно год назад там взорвалось 2,7 тыс. тонн бесхозной селитры с арестованного властями за шесть лет до этого сухогруза. Центр города оказался почти полностью разрушен, 218 человек погибли, сотни тысяч людей остались без крова.

Экономический кризис, ощущавшийся в стране и ранее, после взрыва усугубился, а национальная валюта стремительно обесценилась. В Ливане не хватает продуктов, лекарств, бензина и денег на покупку топлива для электростанций. Электричество поступает с перебоями.

В годовщину трагедии в городе пройдет минута молчания, а затем активисты и члены семей погибших отправятся к зданию парламента на митинг. По делу о взрыве суд арестовал более 30 человек, но из-за высокого уровня коррупции в стране никого из высших чиновников так и не привлекли к ответственности.