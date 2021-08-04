Лесной пожар в пригороде Афин

Афины приходят в себя от последствий мощного лесного пожара, который разгорелся в северном пригороде греческой столицы Варибоби во вторник. Афины накрыло облако дыма, под угрозой возгорания оказался бывший королевский дворец Татой.

Огонь распространился так быстро, что около трехсот человек оказались заблокированы в домах, окруженных пламенем. Власти эвакуировали тысячи местных жителей и бесплатно разместили их в отелях.

Эвакуировать пришлось и 250 лошадей из конноспортивного комплекса, расположенного неподалеку. Некоторые из них разбрелись по городу.

"Пожарные прилагают все возможные усилия, чтобы потушить последние языки пламени, всё еще горящие здесь, в Варибоби. Кажется, что огонь — под контролем, но они остаются в полной боевой готовности, так как опасность новых возгораний остается. Пожарные говорят, что следующие несколько часов будут критическими и опасными из-за высокой температуры воздуха", — рассказала корреспондент Euronews Фэй Дулгкери.

С прошлой недели в Греции установилась экстремальная жара. В некоторых районах столбики термометра поднимаются до 45 градусов в тени. И это при очень низкой влажности воздуха — меньше 10%.

"Мы столкнулись с крайне сложными пожарами во время этой волны. Такой огонь — в лесу рядом с городами — особенно сложно остановить. Очень важно, что до сих пор никто не погиб. Это значит, что система эвакуации сработала эффективно", — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Из-за сильного дыма жителей Афин попросили носить защитные респираторы.

За последние сутки в Греции был зафиксирован 81 лесной пожар. Самые сильные из них — в пригородах Афин, на полуострове Пелопоннес и острове Эвбея. С начала года в стране сгорели более 13 511 гектаров леса.