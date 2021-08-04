Европа борется с Telegram-каналами по продаже поддельных сертификатов

Пандемия как триггер киберпреступности. Чем больше ограничений вводит Европа для непривитых, тем больше поддельных сертификатов о вакцинации продается по всему миру. На Telegram-каналы, где предлагают приобрести фальшивые документы по электронной почте, подписаны тысячи людей. Средняя цена – 100 евро.

По мнению экспертов работающей в сфере IT-безопасности компании Check Point, подобная доступность фальшивых медпропусков - одна из причин повышенной скорости распространения штамма "дельта".

Одед Вануну, руководитель отдела исследований уязвимостей Check Point, отмечает: "Они могут отредактировать изображение и продавать его уже со всей необходимой информацией. Мошенники и авторы Telegram-каналов - очень отзывчивые люди: они зададут вам нужные вопросы, узнают детали - все, что вы захотите указать в своем сертификате".

Только с марта по декабрь 2020 года число продавцов подделок по всему миру выросло примерно с 20 до полутора тысяч. Количество подписчиков также растет день ото дня.

"В марте мы зафиксировали всего несколько каналов. На каждый были подписаны несколько тысяч человек. А сегодня встречаются каналы с полумиллионной аудиторией", - говорит эксперт.

Предложение меняется в зависимости от национальных нововведений. Кто же главные покупатели фальшивых сертификатов?

"В первую очередь, это люди, которые выступают против прививок. Также среди них те, кому назначена вакцинация на более поздний срок, те, кто получил только одну дозу. Наконец, давайте не будем забывать о том, что миллиардам людей во всем мире до сих пор просто не удалось сделать прививку", - рассказывает Вануну.

Среди других стран Италия пытается бороться с подделкой документов при помощи специальных мобильных приложений. В Национальном отделе по борьбе с киберпреступностью заявляют, что избежать наказания за предоставление фальшивого QR-кода будет крайне сложно.

Ивано Габриэлли, глава отдела, отмечает: "С одной стороны, легальны только медицинские пропуска с QR-кодом, который содержат сгенерированное компьютером подтверждение подлинности документа. С другой, существуют приложения, которые позволяют сравнивать содержащуюся в QR-кодах информацию с той, что занесена в национальную базу данных о вакцинированных гражданах. Вот почему создать поддельный QR-код практически невозможно".

Но все это неплохо работает лишь на уровне отдельных государств, отмечают специалисты Check Point. Отследить такого рода мошенничество крайне трудно, когда речь заходит о международных поездках. Доступа к общемировой базе данных у пограничных служб нет. А это позволило бы вывести борьбу с Covid-19 на совершенно иной уровень.