Испания: расширение аэропорта Барселоны вызвало критику экологов

Аэропорт Барселоны Эль-Прат будет расширен и станет принимать трансконтинентальные рейсы. Для этого в воздушной гавани построят третий терминал и удлинят одну из взлетно-посадочных полос. Правда, делать это придется на территории природоохранной зоны.

Но несмотря на протесты экологов, местные власти всё-таки согласились на предложение испанского правительства.

"Этим соглашением мы закладываем основы оздоровления экономики Каталонии. Она будет восстанавливаться быстрее, а это благотворно повлияет и на экономический подъем во всей стране", — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Но несмотря на обещанное повышение ВВП и создание 83 тысяч рабочих мест, расширение аэропорта остается предметом споров. Эль-Прат находится в дельте реки Льобрегат, а это излюбленное место для гнездовий перелетных птиц.

"Если удлинить третью взлетно-посадочную полосу на 500 метров, самолеты будут садиться прямо над прудом Рикарда. На практике это означает его полное иссушение. А это естественная среда для перелетных птиц. Это зона с собственным биологическим многообразием", — говорит мэр города Эль-Прат-де-Льобрегат Луис Михолер.

Кроме перелетных птиц и фламинго в дельте реки Льобрегат обитает колония черепах и более тысячи видов растений, включая 22 разновидности орхидей.