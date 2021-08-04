В Нидерландах - облегчение, в Румынии - четвертая волна

Ограничительные меры, снова введенные в Нидерландах месяц назад на фоне распространения новых вариантов коронавируса, дают результаты. За последнюю неделю число положительных тестов на COVID-19 в стране снизилось на 44 процента.

За семь дней было зарегистрировано чуть более 21 тысячи случаев заражения, в то время как на прошлой неделе их было более 37 тысяч.

Сюзан ван ден Хоф, Национальный институт общественного здравоохранения: "Мы считаем, что пик уже достигнут или будет достигнут очень скоро. В ближайшее время мы увидим снижение числа госпитализаций. Мы знаем, что оно всегда отстает от тенденции, которую мы наблюдаем по положительным тестам. Это соответствует нашим ожиданиям".

В Великобритании также наблюдается снижение числа новых случаев заражения: с 25 по 31 июля оно снизилось на 33% по сравнению с предыдущей неделей. Тем временем власти Шотландии заявили о снятии 9 августа ряда связанных с коронавирусом ограничений. Однако масочный режим в магазинах и общественном транспорте останется обязательным.

В Италии, несмотря на недавнюю кибератаку в столичной области Лацио на сайт записи граждан на вакцинацию от коронавируса, власти заверили, что она будет продолжаться. Процедуры при этом замедлены из-за того, что часть операций по оформлению пациентов приходится проводить вручную. К настоящему времени в Италии 60 процентов жителей уже полностью вакцинированы.

А в Румынии тем временем, по словам врачей, началась четвертая волна пандемии коронавируса. В понедельник было зарегистрировано 230 новых случаев заболевания, большинство из них - в Бухаресте и в округе Тимиш. Это самое большое за последние два месяца количество случаев заражения, зарегистрированных за сутки. Большинство заразившихся - люди, не вакцинированные от коронавируса.